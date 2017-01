ÚLTIMA HORA: GUARDAS MUNICIPAIS SÃO ATACADOS E EXPULSO NO RESIDENCIAL CAIÇARA

Guardas Municipais que estavam fazendo irregularmente trabalho de Polícia no Residencial Caiçara em Sobral, foram atacados a pedradas e colocados "pra correr" de dentro do residencial por vários bandidos que estavam fumando maconha e traficante drogas e que após a agressão, os ameaçaram de morte e se caso os Guardas voltassem a policiar o local. Os guardas correm risco de vida fazendo trabalho ilegal de Polícia Ostensiva, haja vista o total desvio de função. Além do mais, foram "expulsos" do local por traficantes que dominam o tráfico de drogas dentro do referido residencial.