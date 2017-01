URGENTE: JOVEM DESAPARECIDO EM CAMOCIM

Um jovem de 18 anos identificado como Paulo César da Conceição Rocha, residente na localidade de Cangalhas, zona rural de Camocim, está desaparecido desde meio dia de segunda-feira, 02/01.





Segundo uma irmã sua, o jovem reside com seus pais na dita localidade e saiu de casa sem dizer para onde iria. A família está preocupada com o caso, pois o jovem não é usuário de drogas nem de álcool e não tem nenhum problema com seus pais, por isso mesmo não teria motivo pra ir embora de casa sem mais nem menos





Quem souber informações sobre o paradeiro do jovem, ligar para o 190, para o 3621 6476 ou 9 9233 3310.