Vacina contra dengue está em fase final de testes

Os testes da primeira vacina contra a dengue desenvolvida no Brasil estão em fase final. O diretor substituto do Instituto Butantan, Marcelo de Franco, informou que a avaliação do medicamento passa por três fases. Segundo a EBC, a primeira, consiste em testar a segurança, a segunda, à resposta das pessoas à vacina, e a última em atestar se ela realmente protege o indivíduo contra os sorotipos da dengue, em uma só dose. Conforme informações do pesquisador, 17 mil voluntários fazem os testes, em 14 centros espalhados pelo país, e são monitorados durante cinco anos. Inclusive, pessoas que já tiveram a doença também participam. Os voluntários são selecionados à partir de uma série de critérios, e faz parte dos testes verificar se o participante já teve contato com o sorotipo e se com a vacina ela cria mais resistência. O medicamento começou a ser desenvolvido em 2008, em parceria com institutos nacionais de saúde dos Estados Unidos, e se apresentou seguro em animais, depois em pessoas, e agora, na última fase, mostra-se eficaz.