VAMOS AJUDAR! FAMÍLIA ABANDONA CACHORRO DE ESTIMAÇÃO NO BAIRRO VILA UNIÃO

Internauta denuncia que cachorro fo abandonado no bairro Vila União, precisamente na Rua 1 o. de Maio.

Confira na íntegra:

"Olá meus amigos, boa tarde! Quero através desse blog pedir uma ajuda àquelas pessoas protetores dos animais, é que na rua em que eu moro existe um cachorro que foi abandonado pelo seu dono e esse cachorro pega chuva e sol esperando seu dono. Só não morreu porque a gente ajuda colocando comida pra ele. É muito triste a gente ver esse cachorro a espera do seu dono, o que deixa mais a gente revoltado é que ele apenas mudou de endereço, morando no próprio bairro. Se alguém pudesse vim ver a situação que em que esse animal se encontra e puder fazer alguma coisa, ficaríamos agradecido. Essa pessoa que fez isso com seu amigo ( cachorro ) diz ser uma pessoa dedicado a igreja católica. Obrigado aqui fica minha indignação." Contato: (88) 9 9408.3269.