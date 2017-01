Funcionários do SAAE foram trocar o registro de água de uma residência na Av. Humberto Lopes, bairro Junco, mas deixaram uma cratera aberta no meio da via pública, na iminência de causar acidentes. Há vários dias que o buraco está aberto e causando transtornos aos transeuntes.

Fonte: Sobral 24 horasFotos: Jorge Alves e Maxwell Freitas