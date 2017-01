Viatura da PRF é incendiada em concessionária

O veículo era novo e seria entregue nesta segunda-feira.

Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF-CE), foi incendiada durante a noite de domingo (15), no estacionamento da concessionária Codisman, na avenida Rogaciano Leite, no bairro Patriolino Ribeiro, em Fortaleza. Uma outra viatura também sofreu danos. O segundo veículo, também da PRF, teve seus pneus furados. Os carros são novos e seriam entregues nesta segunda-feira (16).





As chamas foram percebidas por populares, após dois homens se aproximarem e efetuarem disparos contra a viatura, no estacionamento. Em seguida, atearam fogo e fugiram. Os moradores e um vigilante tentaram controlar as chamas, mas a situação só foi controlada após a chegada do Corpo de Bombeiros.





Um carro do Governo do Estado do Ceará também estava no local, mas não foi atingido e nem depredado. Os veículos estavam no espaço para reparos.

Policia Veja mais sobre: noticias

Fonte: Cnews