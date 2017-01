VÍDEO: BANDIDOS BOTAM TERROR EM IBIAPINA DURANTE ASSALTO A CASA LOTÉRICA

Na manhã desta sexta, quatro bandidos armados realizaram um assalto a casa lotérica de Ibiapina. O valor roubado ainda não foi contabilizado.

Após o assalto, os bandidos fugiram num veículo gol, cor azul, placa HVM-7954, o qual foi abandonado durante a fuga no sentido ao município de Mucambo.





O destacamento Policial de Ibiapina, sob o Comando do Tenente Sousa, com reforço da equipe da Força Tática de Tianguá, e destacamentos vizinhos estão em diligências no intuito de fechar o cerco aos bandidos que possivelmente estejam homiziados em uma localidade pouco antes do município de Mucambo.





No vídeo do assalto aparece um dos bandidos com o rosto descoberto, qualquer informação que possa levar identificar esse indivíduo, favor informar a polícia através do 190 ou dos telefones (88) 99480 – 6538.





Confira o vídeo do assalto:

e:Fonte: Ibiapina 24 horas