VÍDEO: BANDIDOS BOTAM TERROR EM SOBRAL!

Dois indivíduos armados invadiram a Policlínica localizada no Parque Santo Antônio, roubaram a arma, colete e outros pertences do vigilante. Os indivíduos usaram de bastante violência contra a vítima, um dos acusados desferiu várias coronhadas na cabeça do vigilante. O fato aconteceu no final da tarde de ontem (5), por volta das 17:50h.





Os bandidos fugiram com a arma e os pertences do vigilante. A Polícia foi acionada, diligências foram realizadas e um dos indivíduos foi capturado e conduzido à Delegacia 24 horas de Sobral, para a lavratura dos procedimentos legais. O indivíduo que fugiu já foi identificado pelos policiais.

Confira no vídeo:

Fonte: Sobral 24 horas