VÍDEO: Criminoso tenta assaltar caixa de supermercado, mas só não contava com um delegado da Polícia Civil

Na noite da última sexta-feira (20) um ladrão de 25 anos foi preso ao tentar assaltar um supermercado localizado na cidade de Prudentópolis (205 km de Curitiba). De acordo com as imagens da câmera de segurança do estabelecimento divulgada pela Polícia Civil nesta última terça-feira (24), é possível ver quando o marginal saca uma faca e aborda a funcionária que trabalhava no caixa. Segundo informações, logo atrás dele estava um delegado da Polícia Civil que aguardava na fila para pagar as compras e que ao perceber a tentativa de assalto sacou a arma de fogo e deu voz de prisão ao marginal. O meliante não reagiu, se entregou e foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia da cidade onde foram tomadas as devidas providências.



Repórter Cidades/Plantão Policial Jerry Mesquita