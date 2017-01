Vídeo de festa regada a drogas e álcool em presídio feminino viraliza e revolta a web; assista

Circula nas redes sociais um vídeo chocante que mostra uma festa de presidiárias. No vídeo, as presas usam vários tipos de drogas, dentro da Colônia Penal Feminina do Recife, no Engenho do Meio. As imagens são do dia 31 de dezembro de 2016 e seriam da festa de réveillon, segundo o Sindicato dos Agentes Penitenciários de Pernambuco (Sindasp-PE). O governo confirmou a autenticidade das imagens.





Assista:









Videos Veja mais sobre: noticias

Com informações do G1 PEVídeo YouTube