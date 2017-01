Vídeo emocionante mostra cavalo se despedindo do dono morto em acidente e comove velório

Foi sepultado na manhã desta terça-feira (3), o funcionário da prefeitura de Cajazeiras, Wagner de Lima Figueiredo, 34 anos, que faleceu nessa segunda-feira (2), em um hospital de Mossoró, Rio Grande do Norte, após se envolver em um acidente de trânsito nas proximidades da da cidade de Pau dos Ferros.O corpo de Wagner foi velado no memorial São Sebastião e sepultado no cemitério Coração de Jesus, Zona Leste de Cajazeiras.Amante de vaquejada, o funeral de Wagner foi marcado por homenagens de amigos vaqueiros e pela despedida do seu cavalo.