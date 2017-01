VÍDEO: Guarany intensifica treinos para estreia na Série A

Cacique do Vale estreia no Estadual no próximo sábado.

Após o Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol (TJDF) confirmar a permanência do Guarany de Sobral na série A do Campeonato Cearense, os treinos da equipe seguem intensos. Agora, com a certeza de que o time está definitivamente de volta à elite do torneio.





O Guarasol está treinando forte para encarar o Uniclinic, na estreia do Estadual e o técnico, Júnior Cearense, prepara o elenco para o primeiro desafio do ano.





A estreia do Cacique do Vale foi antecipada, e será no próximo sábado (14), às 16 horas, no estádio Castelão, em Fortaleza.

