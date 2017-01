VÍDEO: INTERNAUTA FAZ APELO AO PREFEITO IVO GOMES

Internauta nos enviou apelo, ou seja, um pedido de socorro ao Prefeito Ivo Gomes. O apelo nos foi enviado por e-mail (aparecidafeijao@gmail.com).





Confira o apelo na íntegra:









"Senhor Prefeito.





Antes de mostrar os fatos do apelo que pretendo fazer ao senhor, quero mostrar que minha família, há 40 anos, já era eleitora do saudoso senhor seu pai José Euclides Ferreira Gomes, e para comprovar o que estou falando, vou citar como eram os comícios realizados em Taperuaba.





Era um jipe com duas radiadoras alto-falantes e a música era mais ou menos assim:





Quando o doutor José Euclides passa pela rua e na praça





Se ouve geral a voz do povo dizendo:





"Eleitores estão vendo um novo prefeito em Sobral!"





Jerônimo soube escolher homem de muita fé





Pra governar Sobral, Terra de Don José





Ele é bacharel, é formado em direito





E o povo gritando "viva o novo prefeito!"





É Zé do povo é Zé pra Zé





Um prefeito faz prefeito na terra de Dom José"





Em seguida ele era retirado da charanga e carregado nos braços pelo povo de Taperuaba. E dos que o carregavam no braço, lá estava o meu irmão também, que hoje é vítima de uma doença degenerativa e depende do município de Sobral para fornecer medicamento, e mesmo através de muito sacrifício, tendo conseguido o direito na justiça de receber os medicamentos, assim que terminou o governo do Veveu Arruda, os seus atuais secretários responsáveis pela entrega dos medicamentos, se recusaram de responder um e-mail que passei para todos eles há uns 20 dias atrás e não deram nenhum prazo e nenhuma esperança para a nova entrega dos medicamentos que há mais de dois meses estão deixando de entregar.





Terça-feira, dia 03/01/2017, liguei para a atendente do atual Secretário de Saúde, pedi para falar com ele e informar sobre o vexame que eu estava passando por não poder socorrer o meu irmão que já vinha agonizando em cima de uma cama por falta dos medicamentos, mas fui informado pela atendente que o senhor Zezé, sub-secretário, estava conversando naquele momento com o atual secretário sobre o assunto e que me daria uma resposta em seguida. Hoje, já sendo dia 12 e a TV já tendo entrevistado o paciente, e mesmo eu já tendo pedido socorro a Defensoria Pública de Sobral, nenhuma providência ainda foi tomada, e para confirmar que existem os medicamentos nos laboratórios e nas farmácias, pesquisei nas três maiores farmácias de Sobral, “Pague-menos, Extrafarma e Farmácia Central”, e todas afirmaram ter o medicamento, mas infelizmente o paciente não dispõe de condição financeira, pois vive apenas de um salário mínimo do benefício da doença.

Estou enviando a seguir a reportagem da TV comprovando o descaso."





Antonio Teixeira Melo(Neto).

e-mail: neto@br020.com

85 9 9999 3563 / 85 9 8876 0525