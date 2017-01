VÍDEO: Ladrão sem perna se dá mal durante assalto em Fortaleza

Apreendido pela população, o assaltante deficiente acabou liberado, devido à demora da polícia em atender o caso.



Uma tentativa de roubo no cruzamento das ruas Francisco Barbosa Pinheiro com Martins Neto, no Bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza, chamou atenção pelas condições do criminoso. Imagens de uma câmera de segurança instalada num estabelecimento comercial mostram um deficiente físico, sem uma das pernas, praticando assalto a um homem que estava sentado na calçada. O caso aconteceu no fim da tarde do último dia 8 de janeiro.





Nas imagens, que estão circulando pelas redes sociais, é possível visualizar três ângulos de como aconteceu a situação. Dois homens chegam em uma moto e anunciam o assalto ao rapaz. Ao perceber que os criminosos não estavam armados, o homem reagiu e derrubou os dois assaltantes da motocicleta, iniciando a confusão.





Ao serem derrubados, vários moradores apareceram para ajudar a impedir o crime. Desesperado, um dos assaltantes sobe na motocicleta e vai embora, deixando o parceiro de crime e deficiente físico no local.





Em entrevista ao Barra Pesada, da TV Jangadeiro/SBT, a vítima confirma que correu risco, mas que não se arrepende da ação. “Não pensei no perigo, porque o cara estava meio drogado. Não percebi que ele era deficiente físico na hora, só vi depois que eles caíram da moto. Depois que eu derrubei foi que vi. Mas mesmo assim não ia dar meu celular de graça”, contou.





Moradores da região também relataram que a criminalidade do bairro está fora de controle. Em relação ao assaltante sem perna, a população alega que a demora da polícia em atender a ocorrência fez com que eles liberassem o ladrão. “Nós ficamos com ele aqui e chamamos a polícia. Mas eles demoraram tanto que decidimos soltar o bandido”, explicou um dos moradores que não quis se identificar.





Nesse dia aconteceu a Operação Tolerância Zero, em que policiais militares ficaram ocupados nas delegacias devido a grande quantidade de delitos a registrar nas delegacias do Ceará.





Fonte: Tribuna do Ceará