A obra está situada na Av. Moacir Feijão, no Conjunto Santo Antônio. O terreno é de propriedade da Prefeitura, mas foi invadida por uma obra particular. A população solicita ao prefeito Ivo Gomes, que no local seja construída uma Praça ou um local de lazer para os moradores do referido bairro.





Confira mais detalhes na reportagem de Robério Lima:

Fonte: Sobral 24 horas c/ reportagem de Robério Lima