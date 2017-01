VÍDEO: O CANTOR BETO BARBOSA É DETIDO PELA PM EM FORTALEZA

De acordo com a assessoria, o artista se envolveu em um problema com um segurança e decidiu ir à delegacia resolver a situação.

O cantor Raimundo Roberto Morhy Barbosa, conhecido como Beto Barbosa, foi detido nesta sexta-feira (27), em Fortaleza, após se envolver em uma confusão em um supermercado, na capital. Ícone nos anos 80 com os hits “Adocica” e “Preta”, o cantor se apresentaria neste fim de semana, em uma casa de shows na avenida Pontes Vieira, em Fortaleza.





Procurada, a assessoria do cantor informou às 11h20, que o cantor teve um problema com a segurança de um supermercado, próximo de sua residência, na capital cearense, e por conta disto, decidiu resolver o conflito no 2º Distrito Policial, no bairro Aldeota, em Fortaleza. Ainda segundo a assessoria, o impasse foi resolvido e o cantor já saiu da delegacia, porém até às 11h40, o cantor permanece na unidade.





Anteriormente, Beto já se envolveu em outras polêmicas. Em 2012, uma briga com duas mulheres em São Paulo virou caso de polícia. As mulheres foram levadas a um clube de suingue(onde há troca de casais para praticar sexo), em Moema, na Zona Sul da capital paulista, onde não queriam entrar. Uma das mulheres, namorada do cantor da época, participou de um quadro no extinto “O Melhor do Brasil”, que escolheria uma namorada para o “Rei da Lambada”.