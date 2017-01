Policiais Militares do destacamento policial do distrito de Taperuaba efetuaram a prisão em flagrante de o indivíduo de nome Ildefonso, que tentou agredir sua companheiro no referido distrito.





O acusado foi encaminhado para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral, para a lavratura do procedimento cabível.





A prisão aconteceu na manhã de ontem (3).





Confira o vídeo:

Fonte: Robério Lima