VÍDEO: Preso finge passar mal para desarmar policial e é baleado

Um preso simulou que precisava de atendimento médico e aproveitou para tentar pegar a arma de um dos policiais que faria o transporte até o hospital. Na tentativa, o preso foi baleado. O fato aconteceu na carceragem da Delegacia de Reserva, município na Região dos Campos Gerais do Paraná, por volta das 16 horas de sábado (28).





Os policiais militares de plantão realizaram o procedimento padrão e retiraram o homem da carceragem. No momento que um dos policiais ia colocar algemas no tornozelo do detento, o mesmo investiu contra a equipe e tentou desarmar um dos policiais.





O investigador da policia reagiu e atirou contra a perna do preso. Uma das câmeras de segurança do local flagrou o momento.





O preso foi encaminhado ao hospital para receber atendimento médico. A equipe policial não sofreu ferimentos.





Veja:

Fonte: Paraná Portal Uol