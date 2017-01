VIOLÊNCIA: Duas mulheres são mortas a facadas e criminosos deixam bilhete!

Na manhã do último domingo (15) duas mulheres foram encontradas mortas dentro de uma residência localizada em São Gonçalo dos Campos (116 km de Salvador). De acordo com a Polícia Civil, as vítimas identificadas como Daniela Dias Santana de 30 anos e Evilyn Machado Vasconcelos de Souza de 27 anos foram vistas voltando de um desfile de um bloco cultural da cidade na noite anterior. Segundo informações, os corpos estavam na casa da Daniela e em seu corpo havia um bilhete que foi deixado pelos criminosos com os seguintes dizeres: “A família peço desculpas, mas ela não quis pagar meu dinheiro, mais tem para festa (sic)”. Ainda segundo a polícia, tudo indica que as mortes foram motivadas por uma possível dívida com traficantes da região, porém será investigado se o bilhete foi deixado para confundir ou se realmente as vítimas tinham alguma dívida. As mulheres teriam sido mortas com golpes de faca no pescoço e a porta da casa foi deixada aberta pelos assassinos. Não havia sinal de arrombamento e a arma do crime não foi localizada pelos policiais. O caso segue em investigação pela delegacia da cidade.