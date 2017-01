VIOLÊNCIA SEM CONTROLE: MAIS UM HOMICÍDIO É REGISTRADO EM SOBRAL

Violência avassaladora na cidade de Sobral. A vítima foi identificada como Francisco das Chagas do Nascimento Cruz, 30 anos, foi assassinado na manhã deste domingo, dia 29, na região do ''Sovaco da Cobra'', bairro Sinhá Sabóia. O crime foi praticado a golpes de faca, a vítima não resistiu e morreu no local.





O nome do acusado e o motivo do crime não foram repassados para nossa reportagem. Policiais Militares estiveram no local realizando os procedimentos cabíveis. A policia Civil vai apurar mais um crime de morte em nossa cidade.