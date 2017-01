VIOLÊNCIA SEM FIM: Desembargadora e dois Juízes são vítimas de assalto em Trairi-CE

O assalto ocorreu por volta das 22h de ontem (31), na localidade de Barrinha, distrito de Trairi-CE.

De acordo com informações da PM, no local haviam cerca de 20 pessoas, dentre elas uma Desembargadora e dois Juízes que se encontravam juntos com amigos e parentes, comemorando a passagem do ano (as identidades não foram divulgadas).





Segundo as vítimas, houve uma falta de energia no local e logo em seguida todos foram rendidos por 03(três), bandidos sendo 01(um) armado com uma garruncha e os outros dois armados com revolver.





Os meliantes colocaram todas as pessoas em um quarto, enquanto subtraiam pertences das vítimas, foram roubados vários Iphones, carteiras, bolsas, relógios e joias, bem como um veículo Sandero de cor prata de Placa OSC-1582, que foi utilizado pelos bandidos na fuga.





A PM foi acionada, realizou diligências, mas os acusados não foram localizados.