VIOLÊNCIA SEM FIM: Fim de semana do Ano-Novo foi marcado pela violência no Ceará com 34 mortos

O fim de semana do Ano-Novo foi marcado pela violência em todo o estado do Ceará, com o registro de 34 mortes violentas, sendo 24 casos de assassinatos e mais 10 óbitos em acidentes de trânsito, sendo a maioria relativa a quedas, choques e colisões envolvendo motocicletas. O balanço ainda é parcial.





A maioria dos homicídios ocorreu em Fortaleza, Capital, com 11 registros nos seguintes bairros: Jóquei Clube, Mondubim, Conjunto Palmeiras, Antônio Bezerra, Bonsucesso, Conjunto Ceará, Siqueira, Granja Portugal, Bom Jardim, Barra do Ceará e Canindezinho.

Na Rua José Maurício, no bairro Siqueira, em Fortaleza, um homem foi assassinado a tiros

Na Região Metropolitana de Fortaleza, ocorreram, ao menos, quatro homicídios, sendo dois em Maracanaú, além de outros dois casos, em Caucaia e Maranguape.





No Interior do Estado, nove pessoas foram assassinadas nos seguintes Municípios: Viçosa do ceará (2), Juazeiro do Norte (2), Trairi, Canindé, Quixeré, Quixadá e Quiterianópolis.





Acidentes





Dez pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito ocorridos entre a última sexta-feira (início da Operação Ano-Novo) e o começo da madrugada desta segunda-feira (2).





Foram registrados dois casos em Fortaleza (nos bairros Mondubim e Meireles), um na região Metropolitana (em Pacajus) e outros sete casos nos seguintes Municípios: Tabuleiro do Norte, Jucás, Milhã, São João do Jaguaribe, Quiterianópolis, Catarina e Tauá.





Ainda na madrugada de sexta-feira, o capotamento de veículo importando na entrada da cidade de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza, deixou sem vida a jovem Antônia Graciele de Oliveira, 26 anos. Outras duas pessoas ficaram feridas.





Em Fortaleza, um turista de São Paulo, identificado como Fábio Diniz, morreu ao ser colhido por uma van, na Rua Ildefonso Albano.





Destaques





Duas cidades registraram dois casos de homicídios no fim de semana. No Município de Viçosa do Ceará (a 344Km de Fortaleza), 2016 terminou com duas mortes no último dia do ano.





Era por volta de 11 horas de sábado (31), quando ocorreu no crime na comunidade Sítio Itacaranha. Um homem de 73 anos de idade, identificado como Cesário Francisco dos Santos, foi morto na porta de casa com vários tiros disparados à queima-roupa.





Em seguida, por volta das 18 horas, Antônio Costa do Nascimento, 35 anos, foi morto, também a tiros, na comunidade Sítio Buriti Grande. A Polícia não sabe, ainda, se os dois crimes têm alguma ligação.





Em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, no Sul do Estado (a 528Km de Fortaleza), duas pessoas foram assassinadas. Jonas Batista de Lima Cardoso e Jesualdo Gonçalves da Silva são as vítimas. Ambos foram mortos a tiros.





Em Quiterianópolis, na Região dos Inhamuns (a 397Km de Fortaleza), Antônio Francisco Vicente do Nascimento foi morto a tiros.