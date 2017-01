Wi-Fi e ar-condicionado serão obrigatórios em ônibus intermunicipais do Ceará

De acordo com o documento, a mudança vem “minimizar o desconforto causado pelas típicas temperaturas elevadas de nosso clima”.

Os ônibus que trafegam entre os municípios cearenses passarão a ter Wi-Fi e ar-condicionado. A lei, que estabelece a obrigatoriedade do serviço, foi sancionada e publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará desta quarta-feira (25).





De acordo com o documento, a mudança vem da “necessidade e a conveniência de implantar melhorias nas condições de conforto e comodidade” dentro dos veículos, “minimizando o desconforto causado pelas típicas temperaturas elevadas de nosso clima”.





As empresas poderão colocar para circular os ônibus intermunicipais da Região Metropolitana de Fortaleza que não incluem o serviço, mas devem ter parte da frota atualizada. Uma quantidade mínima foi determinada.





Anualmente, as empresas precisam ter, no mínimo, 12,5% de veículos renovados, do total da frota cadastrada. “Somente após efetivada a renovação de 12,5% da frota com ar-condicionado e Wi-Fi no curso do ano, será permitida, durante o restante do mesmo ano, a inclusão de veículos sem esses itens”, diz o texto.









Reajuste na passagem





Em relação ao valor da passagem, segundo o Diário Oficial, o reajuste “será aferido através de revisão tarifária ordinária ou extraordinária”, com possibilidade de haver outro meio de compensação.