71 anos| Tradicional desfile do 'Bloco dos Sujos' acontece neste sábado (18/02)

Dando continuidade à Temporada de Carnaval #OcupaSobral 2017, o tradicional desfile do Bloco dos Sujos acontecerá neste sábado (18/02). Puxada pelos artistas ‘Renne Django’, ‘Chico Pessoa e Banda’ e ‘Bloco Iracema Bode Beat; com Nayra Costa (ex The Voice), Daniel Groove e Aldo Sena’, a folia comemorará 71 anos de tradição e concentrará os foliões na Praça da Coluna da Hora, a partir das 17h, seguindo pelo percurso que se encerra no Boulevard do Arco.





Trajeto

Todo percurso do bloco, que passa pelas Avenidas Dom José e Dr. Guarany, será isolado, a partir das 14h, e não será permitido estacionar no trecho (veja no mapa pontos de bloqueio). A Guarda Municipal fará revistas com detectores de metais em todos os pontos de acesso ao percurso. Não será permitida a entrada na área do evento de pessoas portando qualquer objeto cortante ou perfurante, tais como, garrafas e copos de vidro.









Tradição





Com 71 anos de tradição, o Bloco dos Sujos já faz parte da história de Sobral. O bloco foi criado em 1946, com o nome de Bloco dos Anjos, por um grupo de rapazes da sociedade sobralense, que desfilava pelas principais ruas de Sobral, um sábado antes do carnaval oficial. O bloco era composto apenas por homens e a entrada de mulheres era proibida. Hoje, a festa reúne homens vestidos de mulher e mulheres vestidas de homem.









Serviço:

Bloco dos Sujos 2017

Concentração: 17h – Praça da Coluna da Hora

Atrações: Renne Django, Chico Pessoa e Bloco Iracema Bode Beat; com Nayra Costa, Daniel Groove e Aldo Sena

Acesso: Gratuito

Informações: (88) 3611-2712