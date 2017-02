CRIMINOSOS ESTÃO "DANDO AS ORDENS" NA CIDADE DE SOBRAL!

Bandidos deixam mensagem em muro no bairro Padre Palhano que diz: "Ao entrar tire o capacete e de carro baixar os vidros, só o Raio pode entrar de capacete. O resto come bala."



Ressalta-se que mensagens iguais a esta já foram deixadas no bairro Vila União e também no residencial Caiçara.





Fonte: Sobral 24 horas