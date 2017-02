O caso aconteceu na tarde de ontem, dia 15. De acordo com as informações 4 indivíduos em um carro prata passaram pela rua coronel Albuquerque (rua da entrada da emergência da Santa Casa), e quando chegaram no esquina do hospital eles jogaram um saco, quando um popular foi ver do que se tratava, percebeu wue era um saco com 12 munições. A polícia foi acionada e recolheu o material.





Com informações do portal O Sobralense