A POPULAÇÃO SOBRALENSE NÃO AGUENTA MAIS A ONDA DE ASSALTOS NA CIDADE

Os bandidos "pintam e bordam" na cidade de Sobral! Mais uma jovem universitária foi assaltada no bairro Pedrinhas. O roubo aconteceu na noite de ontem (15), por volta das 22h. A jovem se deslocava da universidade para sua residência, quando foi abordada por um bandido armado com uma faca do tipo peixeira, anunciou o assalto e levou o celular da jovem. O indivíduo fugiu em rumo ignorado em uma bicicleta.