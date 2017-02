A Prefeitura de Sobral esclarece que o veículo que transporta os profissionais da vigilância sanitária para as vistorias está na manutenção, mas sabendo da importância do serviço para a população sobralense, a Secretaria de Saúde já disponibilizou um outro carro para concluir as visitas técnicas.





Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Sobral