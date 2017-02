ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FALTA É REGISTRADO EM MASSAPÊ

O acidente foi registrado na noite de sábado, dia 11, por volta das 19h30min, na CE-362, na localidade de "Riachão dos Farias", na cidade de Massapê.





Perdeu a vida de forma trágica o agricultor Erisvaldo Moreira da Costa, 37 anos. Informações dão conta que no momento do acidente ele seguia a pé, quando foi atropelado, e com o forte impacto, a vítima teve morte no local. O veículo atropelador não foi localizado.





A Polícia Militar e a Perícia Forense estiveram no local da ocorrência, realizando os procedimentos legais. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML.





Com informações de Massapeceara