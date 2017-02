O acidente foi registrado na madruga deste domingo (12), por volta das 4:30h, na Av. Senador Fernandes Távora, nas proximidades do mercantil o "Miron".





As informações dão conta que o condutor do carro perdeu o controle do veículo e colidiu com um poste de iluminação pública da referida avenida. No sinistro houve apenas danos materiais e ferimentos leves. Sem mais informações.





Fonte: Sobral 24 horas c/ Maxwell Freitas