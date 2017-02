ACIDENTE DE TRÂNSITO É REGISTRADO NO CENTRO DE SOBRAL

O acidente foi registrado nesta segunda-feira (20), por volta das 12:20h, no cruzamento a Av. Dom José com a Rua Idelfonso de Holanda Cavalcante, em frente o restaurante Sheriff.



Os veículos envolvidos no acidente foram: VW Polo e um ônibus. Felizmente, no sinistro houve apenas danos materiais.





Uma equipe da Guarda Municipal esteve presente no local, realizando os procedimentos legais.





Fonte: Sobral 24 horas.