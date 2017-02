ACIDENTE DE TRÂNSITO: MOTOTAXISTA COLIDE COM CANCELA DO VLT NO BAIRRO DO JUNCO; VÍDEO

O acidente foi registrado na noite desta terça-feira, 7, na passagem do VLT do bairro do Junco (próximo ao espetinho). As informações dão conta que a cancela baixou e o mototaxista não percebeu. O mototaxista se feriu após bater com o tórax contra a cancela do metrô.





Uma equipe do SAMU esteve no local do sinistro e conduziu a vítima parra o hospital Santa Casa. A vítima foi identificada por Expedito.



Confira o vídeo:

Com informações de O Sobralense