ACIDENTE ENVOLVENDO DUAS MOTOCICLETAS DEIXAM DUAS PESSOAS MORTAS

No fim da tarde desta última terça-feira (07) um acidente deixou duas pessoas mortas na BR-424 em Garanhuns (232 km de Recife). De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram identificadas como Abdias Ferreira Neto de 34 anos que conduzia a motocicleta NXR Bros e Carlos Eduardo da Silva de 29 anos que conduzia a Honda CG 125. Segundo informações, com a violência do impacto que ocorreu por circunstâncias ainda desconhecidas, as duas vítimas não resistiram aos ferimentos e acabaram morrendo no local do acidente. Uma equipe do Corpo de Bombeiros ainda chegou ao local, mas encontraram os motociclistas já sem vida. O trânsito foi controlado pela Polícia Rodoviária e os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.





Fonte: Repórter Cidades/Plantão Policial Jerry Mesquita