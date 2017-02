O açude Santo Antonio de Aracatiaçu voltou a pegar bastante água nas chuvas de domingo (19). Segundo a coordenadora do DNOCS em Aracatiaçu, Elania Lira, em uma postagem no seu facebook, relatou que o nível do açude já subiu mais de dois metros de domingo pra segunda-feira, fazendo assim com quer cubra a porta d’água quer foi recentemente consertada.

Fonte: Aracatiaçu em Ação