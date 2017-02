ACUSADO DE MOSTRAR ÓRGÃO GENITAL A CRIANÇAS É ESPANCADO NA BARRA

De acordo com testemunhas José

Ferreira de 38 anos, teria sido flagrado por populares em uma quadra poliesportiva com as calças abaixadas, e exibindo o órgão genital a várias crianças que brincavam no local. Ao perceberem o ato, dezenas de moradores perseguiram o acusado e o espancaram por vários minutos, a morte do suspeito foi evitada com a rápida chegada de uma viatura da polícia. Muito machucado, o suspeito que trabalha com reciclagem, foi socorrido por uma unidade do

e conduzido ao IJF

. O crime ocorreu no final da tarde de quinta-feira(16), e causou um grande engarrafamento na avenida Castelo Branco no bairro Barra do Ceará, local onde o suspeito foi agredido.