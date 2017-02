Água para o Ceará: Deputado Moses se reúne com Ministro da Integração

Nesta quarta-feira (08), o Deputado Federal Moses Rodrigues (PMDB/CE) participou de uma audiência com o Ministro da Integração, Helder Barbalho, para tratar da crise hídrica que atinge o Estado do Ceará.





Durante o encontro, o Ministro garantiu ao deputado que em março de 2017 deve assinar uma ordem de serviço para reiniciar as obras do eixo Norte da transposição do Rio São Francisco. “Foi um encontro que devolveu a esperança, não somente para mim, mas para todos os cearenses, e principalmente o homem do campo. O Ministro prevê que até início de setembro deste ano, as obras estejam concluídas e que a tão sonhada água chegue ao Estado do Ceará, via Barragem de Jati, com chegada de água ao Castanhão”, destacou Moses Rodrigues.









Mais