Após arrastar amante do marido nua, esposa traída desabafa: "Estou nem aí"

Vídeo das agressões foi postado nas redes sociais pela própria esposa e viralizou rapidamente na internet.





Uma mulher usou as redes sociais em Cubatão, interior de São Paulo, para fazer um desabafo. Ela ficou famosa na web depois que um vídeo em que aparece arrastando uma suposta amante do seu marido nua pelas ruas da cidade viralizou na internet. Apesar de se explicar, ela diz que não se arrepende do que fez.

Foto: Reprodução/ Youtube ”Não estou nem aí para o que os outros pensam ou deixam de pensar. Eu não cobrei apenas ela, cobrei ele também. Apanhou, mas conseguiu correr. Ainda rasguei todas as roupas dele e as coloquei em sacos de lixo, pedindo para entregar na casa da mãe dele”, revelou.





A mulher conta ainda que o caso extraconjugal do marido não era nenhuma surpresa. "Os dois estavam mentindo, até que eu vi. Já estava mais do que avisado. Muitas pessoas me criticando não sabem de mim. Ela não é menor de idade. Tem 20 anos. Já apanhou de várias mulheres e não aprendeu. Eu trabalho, tenho casa, loja, moto e carro", disse.





Agressões





As imagens das agressões foram postadas nas redes sociais pela própria esposa traída. Além de arrastar a amante nua pelas ruas, ela corta o cabelo da 'rival'. Vou mostrar como faz com as talaricas de homem casado. Acabei de pegar essa vagabunda com o meu marido. Ex-marido a partir de hoje", escreveu.





"Dei uns 'pau' nele (sic). Ele correu e a vadia ficou. Dei uns tapinhas de leve nela", acrescentou a mulher.





Veja o vídeo:

Videos Veja mais sobre: noticias

Fonte: Correio 24h