Assassinato de traficante e informante da Polícia provocou vingança com a chacina no Bom Jardim

Polícia já identificou os dois homens que fuzilaram cinco pessoas em um condomínio do Minha Casa, Minha Vida.

A jovem Valdirene Ribeiro é uma das cinco vítimas da chacina no Bom Jardim.





Vingança. Este foi motivo da chacina ocorrida na noite da última segunda-feira (20) no Condomínio Popular Governador Leonel Brizola, o “Carandiru”, empreendimento do programa federal “Minha Casa, Minha Vida”, localizado no bairro Bom Jardim, na zona Sul de Fortaleza. Uma desavença entre duas quadrilhas ligadas ao tráfico de drogas gerou a morte de traficante e isso levou seus comparsas a decidir executar os inimigos.





A “guerra” envolve as quadrilhas de traficantes dos bairros Genibaú e Bom Jardim. Bandidos integrantes do primeiro grupo teriam ido até o “Carandiru” vingar a morte do traficante Bruno Santos de Oliveira, 28, que foi assassinado juntamente com sua companheira na noite do último dia 5, na Rua Luminosa, no bairro Granja Portugal.





Bandido e informante





Bruno era apontado como traficante e também autor de vários crimes. Ele teria sido executado junto com a companheira por bandidos integrantes da quadrilha baseada no “Carandiru”. Era aliado da gangue do Genibaú e, por vezes, atuava como informante da Polícia naquela região, dando informações sobre bandidos que vinham matando inimigos na área, por ordem de outros traficantes.





Dois bandidos do bairro Genibaú, conhecidos pelos apelidos de “Léo” e “Bolota”, teriam se armado e resolvido vingar a morte de Bruno, ocasião em que invadiram o condomínio e atiraram no grupo que era comandado pelo traficante Alan Lima dos Santos. Do bando também fazia parte o ex-soldado do Exército Brasileiro (EB), Francisco Max da Silva Ângelo, 19 anos, natural de Canindé, e cuja namorada, a jovem Valdirene do Nascimento Ribeiro, 21, também foi morta na chacina.





Corpos reconhecidos





Além de Alan Lima dos Santos, 20; Valdirene do Nascimento Ribeiro, 21; e do namorado dela, Francisco Max da Silva Ângelo, 19; também foram mortos na chacina Jéfferson Nazário Gomes Oliveira de Carvalho, 23 anos; e o adolescente Leonardo de Sousa Lopes dos Santos, 17 anos.





Os corpos foram identificados na tarde de ontem por familiares das vítimas na sede da Coordenadoria de Medicina Legal (Comel), na sede da Perícia Forense do Ceará (Pefoce).





Quatro jovens que haviam sido detidos pela Polícia Militar logo após o crime, como suspeitos de participação nos assassinatos, prestaram depoimento no plantão do 12º DP (Conjunto Ceará), foram submetidos a exame residuográfico (parafina) e liberados, já que não foi comprovado o envolvimento deles no quíntuplo assassinato.





Veja agora a listagem das últimas chacinas no Ceará:





1 - Dia 14 de abril/2015 – Seis pessoas foram mortas no Distrito de Aprazível, no Município de Sobral (224Km de Fortaleza). Quatro corpos foram encontrados dentro de uma casa e mais dois em um matagal, no município vizinho de Meruoca. Vítimas: Bruno Pedro da Silva, Benedito Gomes da Silva, Aureliano da Silva Ribeiro, Antônio Geovane Nascimento de Sousa, Antônia Emilly Farias da Silva, Patrícia Farias da Silva e José Alves.





2 - Dia 15 de maio/2015 – Quatro pessoas foram mortas dentro de um bar no Distrito de São Raimundo, na zoina rural do Município de Limoeiro do Norte, na Região do Vale do Jaguaribe (300Km de Fortaleza). Vítimas: José Álisson Marques maia, Jorge Luiz da Silva, Francisco Edson de Sousa e Paulo Antônio Portela.





3 - Dia 11 de agosto/2015 – Chacina na Comunidade da Estiva, no bairro Mucuripe, na zona Leste de Fortaleza. Cinco pessoas foram executadas em um beco, por ordem de traficantes. Vítimas: Emílio de Paula Costa, Francisco Marismar Alves dos Santos, Raimundo Nonato Pereira Júnior, Rafael Guedes Nogueira e Maurício Cassimiro da Silva.





4 - Dia 30 de agosto/2015 – Cinco pessoas foram executadas na Comunidade da Cinquentinha, no bairro Jardim das Oliveira, por ordem de traficantes. Vítimas: Lucas Gomes Lima de Santana, Paulo César Lira Ramalho, Francisco Jonathan Lopes, Francisco Carlos Pereira de Lima e Elvis Inácio Barbosa.





5 - Dia 12 de novembro/2015 – A maior chacina no ano, quando 11 pessoas foram assassinadas na Grande Messejana. Os crimes ocorreram nas comunidades do Curió, Lagoa Redonda e Conjunto São Miguel. Vítimas: Antônio Álisson Inácio Cardoso, Marcelo da Silva Pereira, Patrício João Pinho Leite, Francisco Elenildo Pereira Chagas, Jandson Alexandre de Sousa, Valmir Ferreira da Conceição, Marcelo da Silva Mendes, Pedro Alcântara Barroso do Nascimento, Alef Sousa Cavalcante, Renaylson Girão da Silva e Jardel Lima dos Santos.





6 - Dia 27 de novembro/2015 – Cinco pessoas foram mortas num confronto com a Polícia Militar na localidade de Serra do Vento, no Município de Redenção (52Km de Fortaleza). Vítimas: Marcos Alessandro Arcelino da Silva, Raimundo Nonato Coelho de Andrade, Pedro Antônio do Nascimento, Manoel Alves de Sousa e Jardeline Alexandre de Sousa.





7 - Dia 25 de dezembro/2015 – Cinco pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em consequência de uma chacina ocorrida dentro de um bar na Rua Francisco Calaça, no bairro Colônia, na zona Oeste de Fortaleza. Vítimas: Fábio da Silva Rodrigues, Tiago dos Santos Melo, Douglas Sales Pereira, Francisco Aílton Flor Inácio e João Lucas Farias de Sousa.





8 – Dias 21 e 22 de maio/2016 – Uma mega-rebelião em várias unidades do Sistema Penitenciário da Região metropolitana de Fortaleza resultou numa matança nas unidades. Conforme dados da Secretaria da Justiça e da Cidadania (Sejus), no total, 14 presos foram mortos, sendo apenas 9 deles identificados como: Roberto Bruno Agostinho dos Santos, 33 anos; Rian Pereira Paz, 33 anos; Daniel de Sousa de Oliveira, 22 anos; Douglas Matos Ferreira, 21; Luan Brito da Silva, 21; Paulo César de Oliveira, 46; Francisco Clenildo Felipe Costa, 40; Daniel Henrique Maciel dos Santos, 26; e Diego Martins da Silva, 31 anos.





9 – Dia 3 de outubro/2016 – Quatro presos são assassinados e os corpos queimados durante uma briga entre detentos da Casa de Privação Provisória da Liberdade Três (CPPL 3), no Município de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).





10– 20 de fevereiro 2017 – Cinco pessoas são assassinadas em um condomínio popular Leonel Brizola, no bairro Bom Jardim, em Fortaleza. Vítimas foram identificadas como Jéfferson Nazário Gomes de Oliveira Carvalho, Alan Lima dos Santos, Francisco Max da Silva Ângelo, Valdirene do Nascimento Ribeiro e Leonardo de Sousa Lopes dos Santos.





Fonte: Blog do Jornalista Fernando Ribeiro