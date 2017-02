ATENÇÃO: Capitão Wagner convida aprovados no último concurso da Polícia Civil para cobrar nomeação

Parlamentar vai comentar o problema em pronunciamento na Assembleia Legislativa.

O deputado estadual Capitão Wagner (PR) convidou, através do Facebook os aprovados no último concurso da Polícia Civil para irem à Assembleia Legislativa do Ceará, na próxima quinta-feira (16), a partir de 9h30. De acordo com o parlamentar, seu pronunciamento na tribuna da Casa será sobre segurança pública e dentro do tema vai falar do concurso da PC.





“No pronunciamento vou registrar os prognósticos do governo do Estado, que não foram honrados, que não foram cumpridos com relação à nomeação do pessoal que já concluiu o curso de formação”, explicou Capitão Wagner.





Na manhã desta segunda-feira (13) Capitão Wagner recebeu em seu gabinete uma comissão de aprovados no último concurso, que tem expectativa de uma possível segunda chamada, terceira chamada. Essa expectativa existe por conta de uma fala do governador de uma possível nomeação da última parcela da primeira turma, agora pra janeiro, que segundo Capitão Wagner, não se concretizou.





“Por isso é importante que a gente esteja sempre cobrando do governo do Estado, afinal de contas a Polícia Civil Judiciária, nas próprias palavras do governador, na nomeação da segunda parcela, é a policia judiciária que tem o menor efetivo proporcional do país”, disse o parlamentar.