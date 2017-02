BANDIDOS ARROMBARAM E INVADIRAM O BANCO SANTANDER EM SOBRAL

Dois bandidos arrombaram e invadiram a agência do banco Santander na cidade de Sobral. O fato foi registrado na noite de ontem, dia 3, por volta das 22 horas.



O sistema de vídeomonitoramento do banco conseguiu gravar as imagens de dois indivíduos no interior do banco. As informações dão conta que os homens fizeram um buraco no interior da agência, mas que não conseguiram roubar o dinheiro. A Polícia Militar foi acionada, mas quando chegou na agência os bandidos já tinham fugido.





Mais detalhes em breve.