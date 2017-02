BANDIDOS ASSALTAM ÔNIBUS LOTADO DE ESTUDANTES EM SOBRAL!

A violência é assustadora na cidade de Sobral! Hoje (24) por volta das 12:20h, quatro bandidos invadiram um ônibus escolar na localidade de Setor 2, distrito de Jaibaras, e realizaram um arrastão no interior do ônibus e perpetraram terror. Os indivíduos roubaram todos os celulares dos estudantes e ainda agrediram os alunos e fugiram em duas motocicletas honda bros.





A Polícia Militar foi acionada e está realizando diligências na tentativa de prender os bandidos. As informações iniciais dão conta que a polícia já apreendeu as motocicletas envolvidas no crime e os bandidos estão a pé no matagal.





Mais detalhes a qualquer momento.





Fonte: Sobral 24 horas