BANDIDOS BOTAM TERROR NA CIDADE DE SOBRAL!

Dois bandidos praticaram um assalto ao estabelecimento comercial ótica "Boa Vista", localizado no Centro de Sobral, precisamente na Rua Joaquim Ribeiro.





Um indivíduo entrou na ótica com um revólver na mão e outro indivíduo ficou do lado de fora. O assaltante realizou um arrastão no interior do estabelecimento comercial.





O roubo aconteceu nesta quarta-feira (15), por volta das 12:30h. Os assaltantes fugiram em rumo ignorado. A Polícia foi acionada, realizou diligências, mas até o fechamento desta matéria nenhum acusado tinha sido preso.





Quem souber a identificação do acusado que aparece nas imagens, entrar em contato com a Polícia, através do telefone 190. O sigilo das informações é garantido.

Fonte: Sobral 24 horas