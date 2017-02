BANDIDOS CAPOTAM TOYOTA HILUX TOMADA DE ASSALTO DO EMPRESÁRIO JÚNIOR TAVARES

Bandidos capotaram na manhã desta terça-feira (21), a Toyota Hilux da placas ORZ-5055, tomada de assalto no dia 13 de fevereiro do corrente ano do empresário sobralense Júnior Tavares. ( ver matéria





As informações dão conta de que os bandidos estavam fugindo durante uma perseguição policial, perderam o controle do veículo e capotaram. Mesmo com o capotamento, os assaltantes conseguiram fugir no matagal.





O fato aconteceu nas proximidades da cidade de Itapajé/Ce.





Mais detalhes a qualquer momento.

Fonte: Sobral 24 horas