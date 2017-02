BANDIDOS DÃO RAJADA DE BALAS EM TOPIC NA CIDADE DE SOBRAL!

A bandidagem continua "pintando e bordando" na cidade de Sobral!

Na madrugada desta sexta-feira (03), uma topic que fazia o transporte de feirantes para a feira do distrito de Aprazível, ao se aproximar da entrada do bairro Padre Palhano, foi interceptada por quatro bandidos, conduzindo duas motocicletas. Ao perceber que algo estaria errado, o motorista prosseguiu seu destino e não parou o veículo, de repente os bandidos efetuaram uma rajada de balas em direção o veículos. O terror se instalou nas dependências do transporte de passageiros, os passageiros achavam que alguém tinha sido atingido com um dos disparos.





Os feirantes para participam da "Feira do Aprazível" solicitam uma atenção maior por parte da Polícia Militar.





Com informações do Blog Sinhá Sabóia