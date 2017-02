BANDIDOS DÃO RAJADA DE BALAS NO RESIDENCIAL CAIÇARA! VÍDEO

Bandidos armados com armas de fogo efetuaram uma saraivada de balas no "morro da macaca" no residencial Caiçara. Os bandidos estavam em um carro de cor prata. Os meliantes estavam em cinco homens e todos armados.





O tiroteio aconteceu nesta quarta-feira (15), por volta das 13h. A PM foi acionada e está realizando diligências, na tentativa de prender os acusados.





Confiras no vídeo as marcas das balas na parede de residencial:

Fonte: Sobral 24 horas