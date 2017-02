Atenção! Bandidos vêm agindo dentro das agências bancárias de Sobral!

Dois homens estão circulando pelas agências bancárias de Sobral e aplicando furto. Uma das vítimas foi o radialista Bené de Castro que teve a mochila levada por um dos suspeitos (foto). Segundo informações da vítima, enquanto conversava com o gerente da Caixa Econômica Federal (Centro), deixou a mochila ao seu lado no piso do banco, e, em determinado momento não mais se encontrava no local.





Depois de rever as imagens do circuito do banco, identificou que a mochila havia sido furtada por um homem que entra na agência em companhia de outra pessoa. Os dois, após pegar a mochila com documentos pessoais e uma certa quantia em dinheiro deixam a agência. Apesar de todos esforços do radialista/vítima, a CEF ainda não se pronunciou sobre o caso nem se manifestou sobre reparação do dano. As imagens dos dois homens em ação já foram repassadas para a polícia.





(Wilson Gomes)