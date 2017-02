BOMBA: Ex-secretário de Ivo denuncia escândalo da máfia de terrenos em Sobral em prática desde 2001

Doação fraudulenta de terrenos para aliados dos FGs provocou a demissão de Marcos Villas-Boas.

A ditadura dos Ferreira Gomes balança em seu curral eleitoral. Menos de dois meses depois de assumir o mandato, o prefeito Ivo Gomes esta envolvido no maior escândalo de corrupção da história política de Sobral: a máfia dos terrenos, denunciada por ex-vereador do grupo dos FGs e que está toda confirmada pelo Ministério Público Estadual através do programa Prodecon, que vem desde 2001, na ainda gestão do ex-governador Cid Gomes, passando por Leônidas Cristino, Veveu Arruda e estourando nas mãos do atual prefeito Ivo Gomes.





A doação fraudulenta de terrenos para aliados dos FGs provocou a demissão do secretário do Trabalho e Desenvolvimento Economico, Marcos Villas-Boas, que em um novo post seu na madrugada de hoje voltou a atacar a administração Ivo Gomes. Anunciou não Temer as retaliações e ameaças dos FGs, e pediu para que todos vejam o vídeo do ex-vereador denunciando a roubalheira dos terrenos.





O prefeito Ivo Gomes está com medo do seu ex-secretário, e em nota oficial agradeceu sua colaboração. Não esboçou nenhuma reação. Nomeou interinamente um substituto, Inacio Ribeiro, envolvido no escândalo do Barca Velha , que também é Ouvidor da Prefeitura.





Veja o post do ex-secretário Marcos Villas-Boas: