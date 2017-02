Bombeiros de folga resgatam pais e filhos após acidente de carro no Carnaval

Mesmo sem os equipamentos e fardamentos necessários, os homens entraram na água e, com a ajuda da população, fizeram o resgate. As crianças sobreviveram, mas os pais não resistiram.

Membros do Corpo de Bombeiros de Limoeiro do Norte, no interior do Ceará, foram os responsáveis pelo resgate de dois adultos e duas crianças envolvidos em um acidente trágico na manhã deste sábado (25), em Morada Nova, distante 170 quilômetros de Fortaleza.





Um carro, modelo Fiat Uno, perdeu o controle na CE-138 e caiu no Canal da Integração. Os adultos que estavam no veículo não resistiram à queda e se afogaram na forte correnteza. Já os filhos das vítimas sobreviveram.





Em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver cerca de 10 pessoas participando do resgate. Em publicações no Facebook, os três bombeiros militares que seguiam a Limoeiro do Norte para a Operação Carnaval (cabo Brito, cabo Thiago Bezerra e soldado Cordeiro) explicam que passavam pelo local, quando se depararam com o carro no Canal da Integração rodeado por moradores da região angustiados.





Mesmo sem os equipamentos e fardamentos necessários, os homens entraram na água e, com a ajuda da população, resgataram os adultos e as crianças.





No vídeo, o carro aparece amarrado com cordas, para evitar ser levado pela correnteza, enquanto os socorristas retiram as vítimas. “Tem uma criança aqui”; “Tem outro lá dentro?”; “Bota a criança de lado, Brito”, dizem nas imagens.





Um enfermeiro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) colaborou para a reanimação das duas crianças, que foram encaminhadas ao hospital da cidade e, em seguida, ao Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza. Os pais, no entanto, não resistiram e morreram no local.





O estado de saúde das crianças, uma de 10 meses e outra de 10 anos, não foi informado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada por volta das 7h50 para dar apoio no resgate.





Assista ao vídeo:

Com informações do Tribuna do Ceará