Calouro morre ao comemorar vaga em universidade

Testemunhas falaram que Geone sofreu mal súbito enquanto estava com amigos. Ele foi levado ao hospital, mas médicos não puderam reanimá-lo.

Pará - Um calouro de 29 anos que tentava há sete ser aprovado no vestibular não resistiu a emoção e sofreu um ataque cardíaco nesta terça-feira ao comemorar a vaga no curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Pará (Uepa). O estudante Geone Natalino Azevedo Silva morreu na cidade de Soure, em Marajó, no Pará. Ele era cardiopata e teve um mal súbito enquanto comemorava com amigos em frente ao cursinho que frequentavam, segundo o "Diário do Pará".





O jovem havia consumido bebida alcoólica e isso pode ter agravado seu quadro. Testemunhas contaram que Geone e os amigos comemoravam muito até que ele caiu no chão. O jovem foi levado para o hospital Menino de Deus cerca de 10 minutos depois. Lá, médicos tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu.





Geone iria cursar Pedagogia no Campus XIX, de Salvaterra. A morte provocou comoção nas redes sociais, principalmente por ter sido em um momento de tamanha felicidade.





O corpo foi velado na casa da família e deve ser enterrado nesta quarta-feira, no cemitério municipal de Soure.





Fonte: O Dia