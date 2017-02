Câmaras dos 20 municípios mais ricos do Ceará gastaram quase R$ 300 milhões em 2016

Verba daria para construir dois hospitais regionais de grande porte ou instalar pelo menos 50 poços profundos.

Um levantamento feito pela Rede Jangadeiro FM mostra que as Câmaras Municipais das 20 cidades mais ricas do Ceará gastaram, em 2016, quase R$ 300 milhões. Boa parte dos R$ 293,237 milhões foi destinada ao pagamento de salários dos vereadores, assessores e técnicos.





Os dados foram pesquisados no portal da transparência do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). Considerando apenas as Câmaras Municipais do interior do Estado, a de Sobral, na região Norte, aparece em primeiro lugar entre as casas legislativas que mais gastaram no ano passado, ao desembolsar mais de R$ 14,2 milhões da verba.

O gasto elevado com pagamento de funcionários foi defendido pelo representante da União dos Vereadores do Ceará, Guto Mota, de Tejuçuoca. Ele informa que em câmaras de municípios menores não existem verbas para contratar assessores, diferente das câmaras de grandes cidades, o que justifica o elevado gasto com folha de pagamento de funcionários.





A segunda Câmara Municipal do interior no ranking de gastos em 2016 é a de Juazeiro do Norte, maior município da região do Cariri, que desembolsou R$ 13,3 milhões. De acordo com Jurandir Muniz, diretor geral do TCM, anualmente é realizada uma prestação de contas das casas legislativas e o órgão tem acompanhado a remuneração de funcionários, que precisam obedecer uma lei própria.





Ainda na região do Cariri, a Câmara Municipal do Crato é a 10ª casa legislativa no ranking de gastos, quando usou pouco mais de R$ 5,4 milhões ano passado. Deste valor, quase 50% foram destinados ao pagamento de salários de funcionários.